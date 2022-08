Fortes pluies et orages : la Société en vigilance jaune

Météo îles Sous-le-Vent

Lundi soir, le ciel est chargé et s’accompagne d’averses localement orageux et de forte intensité notamment vers Huahine. Mardi, le ciel reste chargé avec des nuages porteurs de pluies, doublés de nuages élevés. Mercredi, le ciel reste nuageux avec des épisodes pluvieux.

Vent variable faible mardi et mercredi.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant à 1 mètre 50 à 2 mètres mardi, s’amplifiant à 3 mètres mercredi.

Météo Tahiti et Moorea

Dans la nuit de lundi à mardi, le ciel reste chargé avec des précipitations localement de forte intensité, notamment vers Moorea, les côtes Sud et Est et vers la presqu’île. des orages peuvent éclater. Mardi, le mauvais temps persiste avec toujours des épisodes pluvieux mais moins intenses. Le risque orageux persiste également. Mercredi, le ciel reste chargé avec des précipitations moindres. Températures extrêmes prévues : 20 et 27 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de secteur Est lundi, puis Nord-Est modéré dominant mardi.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant à 1 mètre 50 à 2 mètres mardi, s’amplifiant à 3 mètres mercredi.

Météo Australes

Jusqu’à mercredi, le temps est gris avec des épisodes pluvieux, plus fréquents vers Tubuai et Raivavae mardi, intéressant Rapa mercredi.

Jusqu’à mardi après-midi, vent de Sud-Est assez fort à fort avec des rafales à 80/90 kilomètres/heure. Mardi soir jusqu’à mercredi, le vent se renforce avec des rafales pouvant dépasser les 100 kilomètres/heure.

Mer devenant forte pour mardi et mercredi par une mer du vent de Sud-Est de 3 mètres 50 à 4 mètres mardi, jusqu’à 5 mètres mercredi.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

