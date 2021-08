Fortes houles : vigilance sur toute la Polynésie

Une houle longue et énergétique à caractère exceptionnel intéresse l’ensemble du Territoire.



Îles du Vent

Phénomènes météorologiques : forte houle

Zones concernées : les îles du Vent

Maintien de suivi pour les zones : les îles du Vent

Situation et évolutions prévues : la forte houle de Sud-Sud-Ouest atteint son maximum ce vendredi après-midi avec des hauteurs entre 4 mètres et 4 mètres 50. Début d’amortissement attendu vendredi soir.

Tendance ultérieure : la houle s’amortit samedi autour de 3 mètres, puis 2 mètres 50 dimanche.

Îles Sous-le-Vent

Phénomènes météorologiques : forte houle

Zones concernées : les îles Sous-le-Vent, Mopelia

Maintien de suivi pour les zones : les îles Sous-le-Vent, Mopelia

Situation et évolutions prévues : la forte houle de Sud-Sud-Ouest atteint son maximum ce vendredi après-midi avec des hauteurs entre 4 mètres et 4 mètres 50. Début d’amortissement attendu vendredi soir.

Tendance ultérieure : a houle s’amortit samedi autour de 3 mètres, puis 2 mètres 50 dimanche.

Australes

Phénomènes météorologiques : forte houle et vent violent

Zones concernées : Rapa, Australes Centre et Australes Ouest

Pour la forte houle, Maintien de suivi pour les zones : Rapa, Australes Centre et Australes Ouest

Pour les vents violents : Maintien de suivi en Orange pour la zone : Rapa.

Situation et évolutions prévues :

Pour la forte houle : la forte houle de Sud-Sud-Ouest a atteint son maximum de hauteur ce vendredi avec 4 mètres 50 au Nord des Australes et 5 mètres à Rapa. Elle commence à s’amortir cet après-midi.

Pour le vent violent : un minimum dépressionnaire s’approche rapidement de Rapa qu’il devrait tangenter en soirée de vendredi. À son passage les vents se renforcent notablement et pourraient atteindre ou dépasser les 110 km/h en rafales en fin d’après-midi et en première partie de nuit.

Tendance ultérieure : la houle s’amortit autour de 3 mètres samedi, puis 2 mètres 50 dimanche. Le minimum dépressionnaire s’éloigne rapidement vers le Sud-Est cette nuit.

Tuamotu-Gambier

Phénomènes Météorologiques : forte houle

Zones concernées : Tuamotu Nord-Ouest, Ouest, Sud, Centre Sud, Est, Centre, Centre Nord, Nord-Est et Gambier.

Maintien de suivi pour les zones : Tuamotu Nord-Ouest, Ouest, Sud, Centre Sud, Est, Centre, Centre Nord et Gambier.

Début de suivi pour les zones : Tuamotu Nord-Est

Situation et évolutions prévues : la houle longue de Sud-Sud-Ouest affecte l’ensemble des Tuamotu et les Gambier. Elle atteint son maximum de hauteur ce vendredi en fin de journée avec des hauteurs dépassant les 4 mètres aux Tuamotu et 5 mètres du Sud-Est Tuamotu aux Gambier.

Tendance ultérieure : la houle s’amortit autour de 3 mètres 50 aux Gambier samedi et 3 mètres aux Tuamotu. Dimanche l’amortissement se confirme avec des hauteurs comprises entre 2 mètres 50 et 3 mètres.

Marquises

Phénomènes Météorologiques : forte houle

Zones concernées : Marquises Nord et Marquises Sud

début de suivi pour les zones : Marquises Nord et Marquises Sud

Situation et évolutions prévues : la forte houle de Sud-Sud-Ouest devrait atteindre l’archipel Marquisien samedi matin. Elle s’amplifie en courant de journée pour avoisiner voire dépasser les 2 mètres 50.

Tendance ultérieure : la houle s’amortit dimanche autour de 2 mètres.

Vigilance jaune : Soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : Soyez très vigilant, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le Haut-Commissariat.

