Les deux voies de l’avenue Prince Hinoï, du boulevard Pomare ainsi que la Cour de l’Union sacrée seront fermées de chaque côté du terre-plein central de 20 heures à 2 heures du matin, du lundi 18 au jeudi 21 mars.

Cette fermeture vise à permettre au service des parcs et jardins et de la propreté (SPJP) d’effectuer l’entretien des gazons et des plantations existants.