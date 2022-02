Covid-19 : problèmes techniques dans la génération des QR codes

Un bug informatique a été identifié dimanche à 8 heures 45, et a entrainé des erreurs dans la génération des certificats de vaccination, de rétablissement, et de tests négatifs, sous forme de QR codes.

L’incident technique a eu lieu à l’Imprimerie Nationale (IN), l’entité générant les QR codes, et a donc également impacté Saint-Pierre-et-Miquelon et d’autres services spécifiques de l’État.

L’enregistrement des doses reçues/tests effectués était lui fonctionnel : les personnes ont bien leur résultats enregistrés dans la base et peuvent revenir vers les structures en question pour générer leurs certificats.

Les équipes techniques de l’IN on résolu l’incident technique à 22 heures. Le service est donc ce lundi de nouveau opérationnel pour la génération des QR codes.

Pour rappel, pour les vols internes (Tahiti vers les îles), étaient uniquement concernées les personnes non vaccinées (qui utilisent donc un motif impérieux + un test négatif de moins de 24 heures). Les personnes vaccinés à la présidence dimanche 20 février ont un délai de 7 jours avant que leur QR code soit valide. Les personnes testées positives ce dimanche ne sont pas supposées prendre l’avion (QR code valide au bout du 11eme jour).

Les vols internationaux ne sont pas concernés : la présentation d’une preuve papier d’un laboratoire ou d’une pharmacie est suffisante pour embarquer. La police aux frontières et les compagnies aériennes ont été informées par le haut-commissariat, afin que les personnes puissent présenter un attestation papier avec le cachet de la structure suite à indisponibilité du service de QR code.