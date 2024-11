Appel à candidatures pour le Mini Film Festival

Le Festival International du Film Documentaire Océanien (Fifo) lance un appel à film pour une catégorie jeunesse : le Mini Film Festival 2025.

Le Fifo invite tous les jeunes de moins de 26 ans à partager leur créativité et leur vision

et à donner vie à leur talent de storytellers à travers des films courts tout format

(documentaire, reportage, portrait, autoportrait, fiction, expérimental, etc).

Les inscriptions sont ouvertes à tous les jeunes, que ce soit en individuel, en groupe ou

dans le cadre d’un projet scolaire.

Les films doivent faire moins de 3 minutes, être filmés en format paysage et peuvent avoir

été réalisés avec tout type de matériel – caméra conventionnelle ou smartphone.



Pour inscrire son film : https://www.fifotahiti.com/inscrivez-votre-film-pour-le-mini-film-festival/

Des prix sont à remporter au prochain Fifo. Les films retenus seront présentés lors d’une projection spéciale de la programmation 2025.



La 22e édition du FIFO se tiendra du 31 janvier au 9 février 2025.