Air France : modalités et programmes des vols entre Tahiti et la France à partir du 8 juillet

Air France confirme néanmoins la reprise de ses opérations selon le calendrier initialement envisagé et les horaires suivants :

au départ de Papeete vers Paris avec une escale technique prévue à Vancouver, à compter du 8 juillet et à raison de 2 vols par semaine, les mercredis et dimanches, à l’exception du vol du jeudi 16 juillet au départ de Papeete ;

au départ de Paris vers Papeete avec une escale technique prévue à Vancouver, à compter du 11 juillet et à raison de 2 vols par semaine, les mardis et samedis pour une arrivée à Tahiti les mardis et samedis à l’exception du vol du mardi 14 juillet au départ de Paris dont l’arrivée à Tahiti est prévue le mercredi 15 juillet.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 1er août 2020. Elles sont également susceptibles de changement notamment en fonction de la ré ouverture des frontières américaines aux voyageurs résidant en Union européenne. La route via Los Angeles pourrait ainsi reprendre.

Les voyageurs devront obligatoirement obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE) avant le départ afin de pouvoir transiter à Vancouver. Cette demande est à formuler sur le site officiel du Gouvernement du Canada.

Plusieurs mesures d’entrée en Polynésie française sont imposées aux voyageurs pour permettre une reprise des vols internationaux en toute sécurité, notamment :

– Présenter un test négatif de détection du génome du virus SARS-CoV-2 maximum 72 heures avant le départ de Paris ;

– Remplir le formulaire numérique sanitaire d’engagement, disponible à compter de juillet, sur le site www.etis.pf et présenter le récépissé avant le départ de Paris ;

Pour les passagers du vol AF074 du 11 juillet au départ de Paris, effectuer une septaine à l’arrivée en Polynésie française et se soumettre à un second test de dépistage à l’issue. Il est rappelé que ce vol est réservé aux résidents, aux étudiants et toutes personnes justifiant un motif impérieux (santé, professionnel) ;

Pour les passagers arrivant à compter du 15 juillet à Tahiti (1er vol : vol AF 074 du 14 juillet au départ de Paris et vols suivants), et sous réserve de modifications prises par les autorités, plus aucune mesure de quarantaine à Tahiti ne sera imposée. Un second test de dépistage au Covid19 pourra être demandé 4 jours après l’arrivée en Polynésie sur la base d’un

échantillonnage.



Air France précise également qu’un certain nombre de mesures internes viennent compléter le

dispositif mis en place par les Autorités avec notamment :

– L’obligation du port du masque chirurgical dès l’arrivée à l’aéroport ainsi qu’à bord de nos avions et pendant toute la durée du vol. Les clients sont invités à se munir du nombre de masques suffisant pour la durée totale du voyage ;

– Un contrôle de température corporelle pourra valider l’embarquement ;

– Des prestations repas et un service allégés, afin de limiter les contacts entre le personnel de bord et les passagers.

Tous les clients réservés sur les vols entre le 8 juillet et le 1er août 2020 seront informés de ces évolutions.

Plus d’informations :

www.airfrance.pf / 40 47 47 47 / [email protected] / Agence Air France, rue Georges Lagarde à Papeete