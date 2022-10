5èmes journées francophones d’urologie du Pacifique Sud

Il s’agit des cinquièmes journées d’urologie en Polynésie, essentiellement destinées à assurer une formation continue pour les médecins du territoire. Cette manifestation permet la venue, sur le territoire, de spécialistes de renommée mondiale.

Les objectifs principaux des journées d’urologie sont :

assurer une formation continue des médecins (généralistes et spécialistes) du territoire en leur permettant de faire évoluer et d’actualiser leurs connaissances ;

permettre aux médecins d‘avoir la meilleure expertise possible en urologie, notamment en terme de prescription d’examen complémentaire, de traitement et de demande de consultation spécialisée.

dynamiser, motiver, assurer la “communication et la promotion” de la transplantation rénale en Polynésie, avec la venue du Pr Mejean qui viendra, au même moment, en mission, pour effectuer des transplantations familiales (donneur vivant) ;

informer les médecins sur l’avancée des dernières technologies en urologie (chirurgie robotisée, chirurgie au laser, sphincter artificiel, …) ;

renforcer les liens entre les urologues de métropole et de Polynésie, rendant ainsi beaucoup plus efficaces et pertinents les demandes d’avis effectuées en métropole et les évasans.

Une soirée entière sera consacrée au cancer de la prostate, cancer le plus fréquent chez l’homme. En Polynésie, deux nouveaux de cas sont diagnostiqués chaque semaine, en moyenne.

Une soirée sera également consacrée à la pathologie rénale et vésicale (lithiase, cancer), et la dernière soirée sera plus axée sur la pathologie « fonctionnelle » (adénome de prostate, incontinence urinaire,…).