La fédération Heivai, en partenariat avec la Ville de Papeete, organise la 13e édition du Festival de la Fleur et de l’Artisanat du 30 janvier au 14 février 2024 dans les jardins de la mairie sur le thème de la Saint-Valentin.



Au programme, une exposition-vente de plantes et fleurs, des jeux concours, des massages traditionnels, ainsi que des initiations à la confection de chapeaux en paoere et de tifaifai.