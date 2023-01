12e édition du Festival de la fleur et de l’artisanat à Papeete

La douzième édition du Festival de la fleur et de l’artisanat, organisé par la fédération Heivai, en partenariat avec la ville de Papeete, aura lieu du 30 janvier au 14 février 2023, dans les jardins de l’hôtel de ville.

Durant deux semaines, des démonstrations et concours ouverts à tous seront proposés sur diverses thématiques : confection de tifaifai et de chapeaux… Vous y trouverez également une large variété de plantes et de fleurs ainsi que toute une panoplie de beaux produits artisanaux : pareu, bijoux, parures en nacre et coquillages, massages traditionnels, divers articles tressés en paeore, etc.

Le village sera ouvert tous les jours de 9 heures à 17 heures.