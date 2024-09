233 élèves de 9 établissements du fenua décrochent l’attestation Cambridge

Ils sont 233 élèves de Terminale à avoir décroché la certification Cambridge l’année dernière. Des résultats « supérieurs à l’an dernier » selon le vice-recteur de la Polynésie française Thierry Terret. « Ces résultats sont une nouvelle fois supérieurs à ceux de la métropole de 0,4 points. En termes de compétences, je ne rentre pas dans le détail des chiffres, mais ça veut dire que les compétences linguistiques des élèves qui ont tenté la certification Cambridge sont supérieures à leurs homologues de la métropole. Cela prouve la qualité de la formation suivie dans les établissements qui se sont engagés dans cette procédure d’évaluation un peu inédite, puisqu’il s’agit d’une évaluation qui n’est pas assurée par le ministère de l’Éducation nationale, qui n’est pas assurée par les instances locales, mais qui est assurée par une organisation privée, Cambridge, qui est mondialement réputée pour la qualité de ces évaluations ».

L’université de Cambridge, située au Royaume-Uni, est réputée pour son histoire, mais aussi pour « la qualité des productions scientifiques et des étudiants qui ont traversé à un moment de leur trajectoire ces formations et qu’on retrouve dans les plus hauts postes de l’économie, de la finance, des sciences, aujourd’hui au niveau mondial », rappelle Thierry Terret. L’établissement a développé il y a plusieurs années cette certification sur les compétences linguistiques que 9 établissements du fenua ont décidé de faire passer à leurs élèves en 2024.

Une certification non obligatoire mais « reconnue dans la plupart des pays dans le monde, dont la France ».

Ceux qui ont reçu leur certification des mains du ministre ce jeudi, ont passé l’examen en classe de Terminale, en avril de cette année. Tous n’étaient donc pas présents à la cérémonie, certains ayant quitté le territoire pour poursuivre leurs études.

Sur les 233 élèves qui ont obtenu leur certification, « 56 ont le niveau B1, 138 le niveau B2 et 30 le niveau C1, qui est le plus haut niveau d’expertise qui est attendu. Et C1, oui, c’est vraiment un niveau d’excellence. Et ce chiffre de 30 élèves représente 13% de l’ensemble des candidats en Polynésie. Et c’est un pourcentage qui est en augmentation de 5% par rapport à 2023. On est vraiment sur une trajectoire ascendante de reconnaissance des compétences linguistiques en anglais des jeunes Polynésiens », souligne le vice-recteur.

Un plus sur leurs futurs CV.