Vaimalama Chaves dans Danse avec les stars ?

Des travaux d’élagage des arbres du front de mer sont prévus par la direction de l’équipement sur le terre-plein central, et les accotements en amont et en aval de la RT6, dans la commune de Papeete, les samedis 4, 11 et 18 juillet de 12 heures à 16 heures et les dimanches 5, 12 et 19 juillet de 7 heures à 16 heures.