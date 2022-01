Un Tahitien à Mister Universel France 2022

Il est l’un des 14 prétendants au titre de Mister Universel France 2022. Installé à Dijon depuis 2015 et originaire de Polynésie, Tamaehu Gerling représentera la Bourgogne. Le jeune homme de 24 ans souhaite devenir chiropracteur.

Mister Universel France vise à représenter “la jeunesse masculine française dans tout ce qu’elle a de plus diverse et créative”, indique l’organisation sur son site internet. Et de la diversité, il y en a ! Ils sont “tatoués, célibataires” ou même “pères de famille” pour certains.

Le public a jusqu’au 8 janvier, 20h00 heure locale pour voter pour son candidat préféré, qui rejoindra directement le Top 9 le soir de la finale. Seules la France métropolitaine, l’île de la Réunion, Mayotte, la Guyane et les Antilles ont la possibilité de voter à distance.

Le lauréat du concours représentera la France à Mister Supranational, auprès de 40 autres compétiteurs venus des quatre coins du monde.