Teahupoo : le champion du monde d’apnée Arnaud Jerald sous la vague

“C’est l’une des choses les plus extrêmes que j’ai jamais faites”, écrit le champion du monde d’apnée en légende d’une vidéo sur Instagram. Arnaud Jerald a publié “Waves Story”, une vidéo tournée en Polynésie, sur le spot de Teahupoo.

“La saison 2021 était la plus grosse saison sportive de ma carrière avec 2 records du monde et un titre de champion du monde. C’était important pour moi de me retrouver dans ce projet artistique, dans une dynamique très différente de la compétition. J’ai découvert une pression nouvelle et j’ai pris du plaisir à mener ce projet de bout en bout”, a déclaré l’apnéiste originaire de la ville de Marseille. Des propos rapportés par la chaine France 3 régions.

Derrière la caméra pour ce projet : Tim McKenna. 2 minutes 30 intenses, à découvrir.