Punaauia : arrêt obligé dans les bureaux de vote pour une future mariée

Elles étaient 22, toutes vêtues de blanc, à prendre la pose devant la mairie de Punaauia pour marquer le coup. Parmi elles, une future mariée embarquée dans un tour de l’île pour son enterrement de vie de jeune fille, Vaiana Haroa. Un arrêt supplémentaire s’est ajouté au parcours : celui des bureaux de vote.

« Ça avait été décidé avant les élections, explique Raimana, organisatrice de l’enterrement de vie de jeune fille. Du coup, on s’est dit on n’oublie pas notre devoir de citoyennes, on vient voter quand même, même dans la fête ! »

« Ce matin, déjà c’était une surprise, raconte la mariée. De devoir franchir cet endroit-là avec la tenue, le maquillage, ce n’est pas mon truc en fait. Mais j’étais bien obligée parce que pour moi, c’est un devoir de voter c’est important. »

Ambiance festive autour de la future mariée qui a enchaîné les gages et immortalisé ces moments aux côtés des autres électeurs. Et elle n’a pas oublié de voler un baiser à son futur époux. Car avant le grand jour prévu le 27 juillet, il exerçait ce samedi son rôle de président de bureau de votes.

« C’était une surprise, moi je ne savais pas (qu’elle serait là, NDLR). C’est bien qu’elles prennent le temps d’aujourd’hui de fêter et j’espère qu’elles vont fêter l’enterrement de vie de jeune fille dignement et jusqu’au bout. Sa fête, et notre fête, version élections. »

Une fois leur devoir de citoyennes effectué, Vaiana et ses amies ont repris leur périple autour de Tahiti dans la joie et la bonne humeur.