Migaloo, la baleine blanche, a été vue en Australie

Les observateurs de baleines s’attendent à ce que Migaloo atteigne Sydney mardi et Byron Bay d’ici mercredi.

Migaloo est protégée par la législation du Queensland et du Commonwealth, qui stipule qu’aucun navire n’est autorisé à s’approcher à moins de 500 mètres de lui, explique le site de 7news.

Chaque année à partir d’avril, jusqu’à 35 000 baleines à bosse migrent vers le nord dans les eaux subtropicales où elles s’accouplent et donnent naissance. Le moment exact de la migration dépend de la température de l’eau, des prédateurs ou encore de la disponibilité de la nourriture.

Migaloo (mot aborigène qui signifie blanc) est une baleine mâle. Elle a été repérée pour la première fois en 1991 et serait né en 1986.

Il n’existerait que 4 baleines blanches au monde. L’une d’elles a été vue au fenua l’an dernier. Un événement rare.

Breaking News: A white whale possibly #Migaloo has been sighted along the NSW South Coast heading north. Estimated to cruise past Sydney anytime soon and Cape Byron anytime from Wednesday this week. If you are lucky to sight the White Whale please email us [email protected] pic.twitter.com/CjS9GUKGrN