Elle retrouve son chien 6 ans après l’avoir perdu à Tahiti

L’histoire de Benji en vidéo :

Bonjour tous le monde,J'aimerais partager avec vous l'histoire incroyable notre chien BENJI 🐶❤️ que nous avions perdu il y a 6ans. Oui vous avez bien lu, 6ans 😱😱😱 !!!Grâce à une association pour les animaux, nous avons pu retrouver notre chien ☺️🥰. Par cette publication, j'aimerais remercier toutes ces associations 🤗🤗 qui œuvrent tous les jours pour ses amis à 4 pattes pour qui la vie n'a pas été tendre avec certains ☹️🥺😢.Sans vous dire plus, nous vous laissons regarder la vidéo 🎬 Posted by Miri Tevaearai on Saturday, August 17, 2019

C’est une bien jolie histoire : celle de Benji, un chien recueilli alors qu’il n’avait que quelques semaines. C’est la petite sœur de Miri Tevaearai qui le trouve abandonné dans la rue et qui décide de l’emmener chez elle, de le nourrir au biberon et de le cacher sous son lit. Jusqu’à que sa mère et Miri ne le trouvent et ne se prennent d’affection pour ce chiot qui deviendra celui de toute la famille.

Benji, avant qu’il ne disparaisse pendant 6 ans.

Benji grandira pendant deux ans choyé par sa famille d’adoption, jusqu’à ce qu’il ne disparaisse. “C’était un chien très intelligent. Il arrivait à ouvrir le portail avec son museau et sa patte. Du coup, on avait trouvé un système avec une ficelle pour l’empêcher d’ouvrir le portail. Mais un jour, on a oublié de mettre la ficelle…” explique Miri. Benji s’échappe donc et ne revient pas… Bien connu du quartier Richemont à Taunoa où il vit, ses propriétaires font le tour du voisinage… en vain. Personne ne l’a vu. Miri et sa famille cherchent Benji pendant plus d’un mois, elles marchent jusqu’à Pirae à pieds, font le tour des associations, vont à la fourrière etc. Mais aucune trace de Benji. Elles se résignent alors.

MISE A JOUR LE TOUTOU A RETROUVÉ SES MAITRES PERDU DEPUIS 6ANSRECONNU PAR DES POINTS CARACTÉRISTIQUES ET LUI AUSSI A… Posted by Tauturu Animara on Saturday, June 29, 2019



Jusqu’à juin dernier, où Miri tombe sur la publication Facebook de l’association Tautura Animara qui raconte avoir recueilli un vieux chien près du Tombeau du Roi à Arue : “Quand j’ai vu la photo, j’ai de suite reconnu Benji. Il avait ce petit bout d’oreille qui lui manquait”. La jeune femme n’en revient pas. Habitant désormais à Moorea, c’est sa sœur qui va voir Benji qui se trouve chez le vétérinaire de Fariipiti. Et là, le doute n’est plus permis : “c’était lui. Il avait cette cicatrice au-dessus de l’œil, une tache sur le ventre… Et quand on l’a appelé par son nom, il a tourné la tête”. Une reconnaissance mutuelle et incroyable.

Benji est aujourd’hui âgé de 8 ans, et porte des stigmates physiques de ses six années passées dans la rue : dents abîmées, filaires au cœur… “Il est très fatigué, on voit qu’il s’est beaucoup battu dans la rue. On lui a mis une couverture pour dormir, mais il préfère être dans la poussière” nous dit Miri. Le chien est soigné quotidiennement par sa famille, et vit désormais une retraite bien plus paisible et heureuse…