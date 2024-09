Disparu depuis un an, Balou retrouve ses maîtres grâce aux réseaux sociaux

Quand Balou arrive dans la famille de Terika, il n’a alors que 3 – 4 mois, un chien croisé pit bull/bouledogue. L’animal est choyé par sa famille, jusqu’en septembre 2023, où il s’échappe pour ne plus revenir : « C’est le troisième chien qu’on accueillait dans la famille, mais pendant la période des chaleurs, ils se sont enfuis tous les 3. Ils sont finalement rentrés à la maison, sauf Balou. On pense qu’ils ont réussi à ouvrir le portail en sautant sur la poignée ».

Terika poste alors des messages sur les réseaux sociaux afin de le retrouver, elle le cherche également dans son quartier, près de l’école maternelle de Heiri à Faa’a. En vain. « Pendant une semaine, on a tourné dans le quartier, dans les chemins, dans les alentours. On s’est dit que peut-être quelqu’un l’avait récupéré, parce qu’il était quand même beau, costaud, avec un joli poil. On ne l’a jamais retrouvé. Il avait une puce pour l’identifier » précise-t-elle.

Lors de la publication en septembre 2023.

C’est finalement un an après, le 22 septembre 2024, qu’elle voit une publication sur Facebook d’une femme qui a trouvé un chien : « Aujourd’hui, j’ai fait la rencontre de ce garçon ravagé par les multiples attaques de chien et la malnutrition. A-t-il été abandonné ? Est-il perdu ? Lui seul le sait. Le lieu qui lui sert d’habitation est un lieu très fréquenté, mais parmi toutes les personnes présentes aucune n’a pris le temps de l’observer et pourtant, son regard et son état méritaient sincèrement que l’on prenne le temps de lui accorder ne serait-ce que 5 min. J’ai imaginé la vie qu’il a eu car il connaît les mots tels que assis, non, tranquille et est très à l’approche des enfants ».

– PUBLICITE –

Terika reconnait alors Balou : « Je l’ai de suite reconnu, il avait le même pelage, et la même queue, qui est particulière ». Mais quand elle arrive à joindre la personne ayant posté l’annonce, c’est l’ascenseur émotionnel, elle apprend qu’entre temps, un homme a déjà récupéré le chien. Heureusement, elle arrive à le joindre et il accepte de lui rendre : « Il m’a dit que le chien ne se sentait pas à l’aise avec lui ».

Balou quand il était chiot

Balou avant sa disparition



Hier soir, les retrouvailles ont enfin pu avoir lieu, pour le plus grand plaisir de Balou et de ses maîtres : « Il a remué la queue dès qu’il a vu ma maman, et il était tout excité quand il a vu nos deux autres chiens aussi ». Balou a la gale, est maigre, fatigué, couvert de plaies qui témoignent de son année passée à la rue ou auprès de nouveaux maîtres négligents : « Mais malgré tout, il est toujours aussi câlin et gentil. On va l’emmener chez le vétérinaire aujourd’hui. Il va falloir le soigner et bien le nourrir pour qu’il puisse porter son nom encore à merveille ! ». Une chose est en tous les cas sûre, on ne saura jamais ce que Balou aura vécu.

Pour tous ceux qui ont perdu leur fidèle compagnon à quatre pattes, Terika espère que cette histoire leur redonnera du baume au cœur : « Il ne faut jamais perdre espoir et continuer à chercher, chercher… Et refaire souvent des annonces sur les réseaux sociaux ».