100% FENUA – Mercredi 15 octobre à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine « De 0 à 100 km/h ».

Cette semaine dans 0 à 100 on découvre la dernière MG 3 dans sa version Hybride +, plus puissante et plus économique, vous tomberez sous le charme de cette nouvelle citadine.

Présenté par Fred. Phaze Production

De 0 à 100 km/h

Tous les mercredis à 19 h 00