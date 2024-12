Election de Miss France 2025 en direct

DIVERTISSEMENT – Samedi 14 décembre à partir de 10 h 10, TNTV diffusera en direct télé l’élection Miss France 2025. Qui succèdera à Indira Eve Gilles Miss France 2024 ?

Le samedi 14 décembre à partir de 10 h 10, TNTV diffusera en direct télé l’élection Miss France 2025, et permettra une fois de plus au Fenua de soutenir sa reine de beauté, Temanava Domingo Miss Tahiti 2024. La cérémonie sera présentée par Jean-Pierre Foucault avec la présence de Cindy Fabre, directrice du concours national, en direct du l’Arena Futuroscope à Poitiers.

Voyage de préparation de l’élection Miss France 2025 ©Laurent Vu/SIPA /TF1

SOUTENONS, NOTRE MISS TAHITI

Comment voter ?

Par téléphone au 36 80 (118 xpf la minute d’appel + le prix d’un appel local pour Vini, et 118 xpf l’appel + 34 francs la minute pour Vodafone) ou par SMS en envoyant le numéro de notre Miss au 72 500 (118 xpf + le prix d’un SMS local).

13 h 45 : «Miss France 2025, la magie des coulisses »

Qui n’a jamais rêvé d’accéder aux coulisses de l’élection de Miss France et d’en connaître tous les secrets ? Pour la toute première fois, dans un documentaire exclusif et inédit, suivez l’aventure Miss France depuis l’intérieur ! Découvrez comment le plus grand divertissement télévisé diffusé en direct fonctionne



Election Miss France 2025 en direct

Samedi 14 décembre à partir de 10 h 10