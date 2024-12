Le Meilleur Pâtissier : adopte un cake

DIVERTISSEMENT – Jeudi 12 décembre à 19 h 25, suivez un nouvel épisode du Meilleur Pâtissier, cette fois sur le thème de l’amour.



Préparez-vous à célébrer l’amour comme jamais ! Pour cette 10e semaine de concours, les gâteaux s’annoncent toujours plus gourmands, sensuels et affriolant ! Les pâtissiers ne seront pas 5 mais 6 à pâtisser, car c’est le grand retour de celui ou celle qui a remporté tous ses duels entre éliminés !



Épreuve créative : leçon de séduction en gâteau, le « Speed caking »

Les pâtissiers s’apprêtent à donner une véritable leçon de séduction au jury ! Ils vont dévoiler leurs atouts charmes en gâteau lors d’un rendez-vous galant avec Cyril et Mercotte.



Épreuve technique : le gâteau dîner romantique de Titouan Claudet

Place à une recette de Titouan Claudet, chef prodige de la pâtisserie, venu de Genève qui a mis toute sa créativité et tout son cœur pour créer le délicieux gâteau « dîner romantique » ! Une recette ingénieuse, truffée d’astuces pour un incroyable dessert ode à l’amour et à la gourmandise ! Quel pâtissier sera le plus inspiré et remportera la première place ?



Épreuve surprise : le gâteau d’amour à la fraise… à 4 mains

Les pâtissiers doivent réaliser un gâteau entièrement dédié à l’amour, avec l’ingrédient le plus sensuel qui soit : la fraise ! Ils ne le savent pas mais les pâtissiers pourront chacun pâtisser à 4 mains, avec un ancien gagnant du Meilleur Pâtissier, et profiter de son expérience ! Le meilleur gâteau réalisé en binôme remportera le cupcake d’or, symbole d’immunité. Qui remportera l’immunité, qui décrochera le tablier bleu et qui quittera malheureusement la tente ?

21:30 Le meilleur pâtissier : qui réintégrera la tente ?

Le pâtissier sortant du jour va affronter le gagnant du premier face-à-face de la semaine précédente ! Ils vont être mis au défi sur une nouvelle technique pâtissière de base qui peut complètement métamorphoser un gâteau : le pochage ! À travers une démonstration riche en techniques et astuces, Noémie et Mohamed dévoileront tous leurs secrets de professionnels pour parfaitement réussir ce geste délicat. Sans oublier les meilleurs moments des 12 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine ! Qui saura saisir sa dernière chance ? Qui réintégrera la tente ?