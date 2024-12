100% FENUA – Mercredi 11 décembre à 19 h 25, suivez le documentaire réalisé par la DGEE qui met en lumière la promotion des valeurs olympiques et du sport dans les écoles de Polynésie française.

Portée par l’élan des épreuves olympiques de surf à Teahupo’o, la Polynésie française a adopté le programme pédagogique « Génération 2024 », lancé en 2018 par l’Éducation nationale et le comité des Jeux de Paris 2024. Ce projet vise à promouvoir le sport et les valeurs olympiques auprès des élèves, de la maternelle à l’enseignement supérieur. Le documentaire « Génération 2024… ‘A tū ! », réalisé par la DGEE, met en lumière le succès de cette initiative dans les écoles et autres structures éducatives de Polynésie.

Génération 2024 : a tu

Mercredi 11 décembre à 19 h 25