Kevin Besson, comme une abeille dans sa ruche à la Station F

Station F, basé à Paris, est le plus grand incubateur de start-up au monde. Et depuis 9 mois maintenant, les 34 000 m2 d'espace dédiés à plus de 1 000 jeunes entreprises sont la deuxième maison de Kévin Besson. Ce Polynésien y développe quotidiennement LeadBees, une entreprise dédiée à la protection des colonies d'abeilles. Dans le détail, "ce petit capteur qui s’installe dans la ruche, au contact de la colonie, va permettre de mesurer différents paramètres : la température, l’humidité, la météo, l’activité des abeilles…", explique le jeune entrepreneur. "Ces données sont collectées et sont envoyées sur une plateforme accessible en ligne, où elles seront mises en forme avant d’être présentées à l’apiculteur. L’apiculteur pourra voir ce qu’il se passe dans sa colonie, à distance et sans perturber les abeilles."