Tahuata, entre hier et aujourd'hui

Tahuata, est l’une des plus petites îles de l’archipel des Marquises. Cette île du groupe sud compte un peu moins de 700 habitants répartis sur quatre villages : Vaitahu, Hapatoni, Motopu et Hanatetena. A Motopu, beaucoup de personnes utilisent encore le cheval, pour les randonnées, la chasse, ou pour récolter le coprah au fond des vallées. Suivez Konihi et ses amis, partis dans la montagne aride, capturer un cheval sauvage.





James Poirier a été instituteur deux ans, de 1965 à 1967, dans le petit village de Hapatoni. Durant son séjour, il a filmé le quotidien des habitants. Dans cette première partie, il raconte son départ de la France vers l’inconnu. Il revient en détail sur son arrivée et son installation à Hapatoni.



Réalisé par James Poirier.