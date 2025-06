Une nouvelle cale et un quai rénové pour Takapoto

Ces travaux visent à améliorer la sécurité et le confort des habitants de cet atoll dépourvu de passe, où les conditions de débarquement sont souvent rendues difficiles par l’environnement maritime.

Parmi les principales améliorations prévues : une nouvelle cale de mise à l’eau mieux orientée et dotée d’une pente plus adaptée, l’installation d’enrochement de protection de part et d’autre de la cale, l’approfondissement de l’avant-cale pour faciliter les manœuvres, la réfection partielle de la dalle du quai et de son mur de protection aujourd’hui vétustes, le remplacement de tous les équipements de quai, le comblement de l’ancienne cale située au sud-est du quai, et enfin la construction d’un chasse-mer pour prévenir les submersions.

Le coût global de l’opération s’élève environ à 160 millions de francs CFP, cofinancés par le Pays, et l’État. Les travaux ont déjà démarré avec la phase d’installation du chantier. Le ministère annonce une livraison prévue pour août 2026.