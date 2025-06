Décolonisation : le tribunal administratif annule la délibération Géros

Par un jugement rendu ce mardi, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la délibération Géros, qui visait à engager des actions en justice en France et à l’international, y compris auprès des Nations Unies, et ainsi provoquer un dialogue sur la décolonisation entre l’État et les institutions du fenua. Comme attendu, les juges ont estimé que le président de l’Assemblée n’était pas compétent pour représenter la Polynésie française dans une telle démarche.