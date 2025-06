Damages : 3 nouveaux épisodes de votre série

SÉRIE – Mercredi 11 juin à 20 h 25, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Les trois prochains épisodes



Trouble passé

Ellen fait un songe étrange. Très vite, elle décide d’en savoir plus au sujet de celle qui pourrait bien être sa mère. C’est pour elle l’occasion d’en apprendre davantage sur sa famille. De son côté, Patty focalise son attention sur Tessa Marchetti. Mais le procureur décide de la faire arrêter. Ellen essaie d’être intervenir mais perd en crédibilité aux yeux du procureur. Patty n’en démord pas : Tessa est un témoin capital dans l’affaire Tobin, et ce n’est pas sans raison que la jeune femme se rendait aussi fréquemment à Antigua. A force d’opiniâtreté, elle réussit à convaincre le procureur de laisser Tessa effectuer un dernier voyage dans ce paradis fiscal.

Rupture d’équilibre

Tessa est retrouvée morte. Le dossier Tobin se complique une nouvelle fois. Le procureur pardonnera-t-il ce rebondissement dramatique à Patty ? Il ne reste désormais qu’un moyen pour retrouver l’argent de la famille Tobin : semer la discorde parmi ses membres. Le juge Reilly informe Patty de l’état de la situation financière de Tom et de ses investissements avec Tobin. Acculé à la banqueroute, Tom se voit alors contraint de démissionner. Le passé trouble de Leonard Winstone refait surface.

Fin de règne

Avec l’aide de Tom, Ellen essaie d’obtenir de nouvelles informations au sujet des agissements de la famille Tobin. Cette fois, c’est Leonard Winstone qu’ils essaient de faire parler. Mais cet homme rusé exige d’obtenir l’immunité du procureur. Ben Di Folco avise monsieur Zedeck de ce marché qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences. C’est alors que Marilyn Tobin prend l’initiative de contacter Patty. Elle l’informe qu’elle accepte de lui dire tout ce qu’elle sait. En échange, elle demande à ce qu’on laisse tranquille son fils Joe. Patty est-elle en mesure de lui garantir la validité d’une telle tractation ?

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages – Saison 3

Mercredi 28 mai à 20 h 35