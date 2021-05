Xterra 2021 : Arthur Serrieres arrive en tête du triathlon ATN

Ce matin à Opunohu, les festivités démarrent par une cérémonie d’ouverture avant le coup d’envoi de la première course. Les compétiteurs se rendent sur le lieu de départ au son de la cornemuse alors qu’un tahu’a bénit les coureurs. De toutes les courses Xterra, le triathlon ATN est sans aucun doute la plus convoitée.

Cette année, ce sont ainsi près de 240 engagés qui s’élancent à l’assaut des 1500 mètres de natation dans la baie d’Opunohu. Le vice-champion de Xterra, Arthur Serrieres, pointe en deuxième position à la sortie de l’eau mais il ne lui faut pas longtemps pour prendre la tête de course de vélo de 36km. Il fait cavalier seul et conforte son avance jusqu’à être intouchable lors de la course à pied de 10Km. Il franchit la ligne d’arrivée en 2h43mn et 13 secondes de course.

« Ce qui est dur, c’est cette chaleur. On accumule presque deux heures, voire deux heures trente de course et à la fin, on peut pas trop lutter contre la déshydratation. Moi, je suis content quand même de ce que j’ai fait, ça donne des supers repères pour les championnats du monde à Hawaii, en décembre. Même si c’est dans très longtemps, ça permet d’en savoir un peu plus sur comment gérer, comment boire. Après, c’était une super course », se réjouit Arthur Serrieres.

Après avoir été quatrième durant toute la course, Thomas Lubin vole la seconde place à Teva Poulain qui doit se contenter de la troisième marche du podium. Cédric Wane rétrograde en quatrième position. « Il me restait des gaz et j’ai vu, je rattrapais. Et j’ai fait une montée vraiment très costaude parce que je me suis dit à la bascule, il faut que je sois à une minute. J’étais à 1″15. Je me rattrape dans les derniers kilomètres, je peux pas espérer mieux », confie à bout de souffle Thomas Lubin.

Une première journée de courses qui s’est déroulée donc sans encombres, malgré les perturbations auxquelles ont dû faire face les organisateurs du Xterra. En effet, nos confrères de la Dépêche rapportaient il y a quelques jours qu’un agriculteur de Moorea avait refusé l’accès des coureurs à ses terres, craignant que ces derniers ne transportent des fourmis de feu.

Ce que déplore Hiro Kelley, consultant du tourisme à Moorea, c’est la manifestation tardive du refus de l’agriculteur en question. « Il est en droit effectivement de protéger son terrain, mais de le faire comme ça 48h avant l’évènement sportif majeur de Moorea, je pense que c’était pas sympa ». « Ce n’est pas seulement une manifestation sportive. C’est une manifestation qui génère une économie extraordinaire pour l’île, dans tous les domaines qu’on peut imaginer, que ce soit le transport maritime, les restaurants, les logements ».