Shiseido Tahiti Pro : Vahine Fierro en demies, Braye et Vaast out

Deux demi-finales en deux ans. Vahine Fierro a définitivement associé son nom à celui de la Tahiti Pro, baptisée Shiseido Tahiti Pro pour cette édition 2023. Ce mercredi, en quarts de finale, la surfeuse de Huahine a sorti la triple championne du monde hawaiienne Carissa Moore.

Une performance d’autant plus notable qu’elle était menée aux points et voyait la houle disparaître… avant de sortir un tube inespéré (6.83) et une petite vague de backup (2.00) pour faire la différence. Elle s’impose d’un souffle, 8.83 à 8.00.

Au micro de la WSL, Fierro a rappelé qu’elle jouait à domicile et qu’elle avait un petit supplément d’âme lui permettant de bien surfer Hava’e, quelles que soient les conditions. « Mes gens sont venus me voir que je perde ou que je gagne, je sais que j’ai leur énergie. Il n’y a pas que les barrels parfaits ici, il faut aussi être compétitive. C’est ce que j’aspire à être, une grande compétitrice » , a-t-elle déclaré. Elle jouera sa place en finale contre la toute jeune américaine Caitlin Simmers, 17 ans, tombeuse de Molly Picklum.

Côté hommes, Kauli Vaast ne renouvellera pas son exploit de 2022. L’enfant de Vairao a été battu par Leonardo Fioravanti, plus décisif dans sa sélection de vagues. Il s’incline 11.70 à 15.10 face à l’italien, meilleur surfeur européen.

« Kauli est jeune, mais c’est un des meilleurs ici, et ce dans toutes les conditions, analysait Fioravanti après sa victoire. J’ai fait abstraction du public, et je me suis concentré sur ma sélection de vagues. Quel que soit mon adversaire, je ne me mets pas de pression« . Ce sera Jack Robinson, tombeur du brésilien Yago Dora.

Enfin, le beau parcours de Mihimana Braye s’est arrêté face à l’obstacle Barron Mamiya. En feu, le hawaiien a envoyé deux vagues solides dès le début du heat (5.93 et 5.50) pour mettre la pression à Braye. Un retard que ce dernier ne parviendra pas à rattraper.

Le Tahitien n’a pourtant pas démérité, et il s’en est fallu de peu pour qu’il ressorte de deux barrels compliqués. Mais c’est bien Mamiya qui s’impose, 11.43 à 3.80. Il retrouvera le gagnant du duel entre deux anciens champions du monde, opposant Gabriel Medina à John John Florence.