Moorea : pose de la 1ere pierre du lycée d’Opunohu

La construction du 1er campus de Moorea a officiellement débuté ce matin. La pose de la 1ere pierre du futur centre de formation et d’éducation répond à une demande forte des familles de Moorea. Le campus sera combiné au lycée agricole qui, lui, accueille déjà 600 élèves. Au total, le campus accueillera un millier de personnes, élèves et enseignants.

Avec ce 1er lycée, l’offre de formation sera adaptée aux filières générales et professionnelles. “On s’est attachés à ce que les deux lycées travaillent ensemble, précise Christelle Lehartel, Ministre de l’Éducation. La formation agricole et horticole sera poursuivie, jointe au dispositif de l’enseignement général et professionnel. Il y a la petite et moyenne hôtellerie, avec une demande forte à Moorea dans le domaine du tourisme“.

L’établissement est conçu pour respecter un cahier des charges strictes, notamment en matière d’inclusion et d’intégration au cœur de cet environnement.

Les infrastructures s’étendront sur un kilomètre, avec 100 mètres de dénivelé. C’est une première pour un tel chantier : architectes et maitres d’ouvrage travailleront avec une modélisation des données des futurs bâtiments.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

“On réalise des maquettes numériques qu’on fusionne, et qui permettent ensuite de gagner du temps en chantier, explique Charles Lacombe, architecte. Cela permet aussi au maître d’ouvrage, en exploitation, de maîtriser les coûts“.

Le campus sera doté en plus des salles de classes, d’un plateau sportif et d’un internat. Un investissement important, note René Temeharo, Ministre des grands travaux : “Nous avons prévu 4.5 milliards Fcfp dans cette opération. Nous avons aussi vu une éventuelle augmentation qui viendrait au fur et à mesure, mais on ne s’est pas arrêtés là“.

Avec cet établissement scolaire et ses infrastructures, le pays souhaite favoriser l’égalité des chances en faveur des élèves de Moorea. Ils sont 330, actuellement, à se rendre au lycée à Tahiti. Avec ce projet, les élèves pourront rester sur leur île jusqu’au bac. Des formations Bac +2 seront également disponibles.