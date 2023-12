Moorea : la baleine à bec de cuvier a regagné le large

« C’est la première fois qu’on voit ça chez nous à Vaiare. C’est incroyable », s’est émerveillé Marc Hoiore, habitant de Moorea.

Samedi, deux baleines à bec de cuvier ont été repérées, échouées sur le rivage, du côté de Afareaitu à Moorea. « Il y en a une, grâce aux locaux, aux personnes présentes sur site, qu’on a pu remettre au large. Et le deuxième individu, après plusieurs tentatives, s’est éloigné, finalement pour venir ici, fond de baie de Vaiare », raconte Charlotte Esposito, présidente de l’association Oceania.

Samedi soir, les curieux sont venus l’observer, voire la toucher.

Et ce dimanche matin, la baleine à bec était toujours dans la baie de Vaiare à Moorea. « Son souffle est assez dynamique, elle a les yeux ouverts, ce qui est bon signe. Elle tente des déplacements, mais dans la mauvaise direction. on pense à une désorientation. À chaque fois qu’on lui donne une chance de repartir, elle vient sur le rivage (…) Les échouages, dans 90% des cas, ce sont des animaux qui viennent mourir sur le rivage ou qui sont déjà morts. Là, c’est un peu la dernière chance de voir ce qu’on peut faire pour cette baleine. »

L’animal, « un jeune adulte qui mesure à peu près 4 mètres » a finalement été guidé vers le large par des nageurs. Selon l’autre association de protection des cétacés, Mata Tohora, elle ne serait pas revenue.

« Les associations Oceania et Ma’o mana foundation avec l’aide d’Ismael Huukena, habitant de Papenoo, venu exprès pour aider, ont accompagné l’animal à la nage du fond de baie jusqu’à l’extérieur de la passe où l’animal a pris une impulsion pour partir toute seule, rapporte le réseau des gardiens de l’océan, agréé par la Diren. Le bateau de Ma’o Mana Foundation a assuré la sécurité des nageurs avec la présence du Dr Michael Poole à bord. Laetitia Earley, vétérinaire de Moorea et membre de l’association Mata Tohora était à terre pour accompagner les associations en conseil vétérinaire si on devait manipuler l’animal. »