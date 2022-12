Mihimana Braye, nouvel ambassadeur pour la jeunesse sportive du fenua

À travers sa convention signée avec Mihimana Braye, la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) agit pour la lutte antidopage et la promotion du “sport propre”. Le surfeur polynésien est connu pour son parcours et sa notoriété sur le circuit professionnel.

Mihimana servira ainsi d’exemple auprès des sportifs et de la jeunesse, au cours de sa carrière sportive et lors de sa participation aux compétitions sportives locales et internationales. L’athlète participera notamment aux travaux, aux réunions, aux événements et aux manifestations de sensibilisation organisés par la DJS.

Une campagne de communication a été lancée afin de promouvoir le sport propre et un mode de vie sain, à travers des visuels et un slogan : « Le sport à l’État pur : E haere ia ‘oe ! »