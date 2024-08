JO : un juge australien écarté de la compétition

Petite onde de choc sur la tour de Teahupoo. L’un des 11 juges y siégeant a été écarté, jusqu’à nouvel ordre, du panel de la compétition des Jeux par la Fédération internationale de surf (ISA) ce jeudi, a appris l’Équipe.

En cause, la photo ci-dessous sur laquelle on voit ce juge australien, Benjamin Lowe, poser aux côtés de son compatriote Ethan Ewing et son entraîneur Bede Durbidge. Ce que n’a pas laissé passer l’ISA

Le comité exécutif de l’ISA a annoncé dans un communiqué avoir pris cette décision pour « protéger l’intégrité et l’équité de la compétition en cours ». L’équipe d’Australie ne s’est pas exprimée. L’ISA précise qu’elle a « communiqué avec tous les juges et équipes pour leur rappeler leurs responsabilités concernant un comportement approprié. »