La Polynésie française célèbre les 80 ans de la Victoire du 8 mai 1945

Le protocole des commémorations de la Victoire du 8 mai 1945 a commencé dès 8 heures, ce jeudi à Papeete, avec l’arrivée des autorités et le salut au drapeau. 11 médailles militaires ont été distribuées cette année. Parmi les invités, ils étaient une vingtaine de vétérans polynésiens.

« L’amélioration, c’est que maintenant, il n’y a pas que les anciens combattants qui sont commémorés. On fait aussi venir des élèves des écoles. À mon époque, avant de rentrer en classe, on assistait au lever des couleurs dans la cour » , souffle Jean Gresset, qui a été porte-drapeau pendant plus de vingt ans.

Les Tamarii volontaires, combattants polynésiens, ont en effet reçu les hommages militaires. Le chant emblématique des Tamarii volontaires, composé pendant la guerre par Pea Tutehau sur le mont Faiere, a été rappelé : « Nous sommes les enfants de la batterie que tu as appelé ». Chant qui est, pour rappel, l’hymne du Bataillon du Pacifique.

Alors que le monde traverse de nouvelles turbulences, le message officiel invitait à se souvenir que « dans l’épreuve se forgent les grandes Nations » et que « par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même ». Une manière de souligner l’importance du souvenir dans un monde en recomposition.

Le message du ministre des Armées Sébastien Lecornu a été lu. « Alors que le cycle des commémorations du 80ème anniversaire de la Libération se termine, dans

un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le

pays. Alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des

sacrifices qu’une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays,

pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté » , indique-t-il.

Les commémorations se sont déroulées simultanément place Farematie, à Uturoa, Raiatea, en présence de la cheffe des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent Anna Nguyen et du chef de bataillon du RIMAP, André Cuny.