Grève à ADT : les négociations reprennent sous de meilleurs auspices 

13e jour de grève ce samedi à ADT, où les panneaux plantés à l’entrée du parking rivalisent de créativité, entre dessins de Shrek et slogans élaborés. Depuis lundi dernier, le dialogue social entre la direction et l’intersyndicale à l’origine du mouvement de grève n’avance pour ainsi dire pas du tout, entre rendez-vous manqués ou infructueux. Mais ce matin, les discussions ont finalement repris, et elles ont duré.

Un signe encourageant selon le directeur d’ADT Gwenvael Ronsin-Hardy, assurant que « les discussions ont bien avancé » et qu’il lui reste à s’engager sur « un certain nombre d’actions » . « On a enfin pu parcourir l’ensemble des points du protocoles dans un climat constructif et d’échange (…) Je ne suis pas quelqu’un qui m’engage comme ça sans avoir pris tous les tenants et aboutissants. Oui, on va travailler. On va commencer dès aujourd’hui et pour pouvoir leur répondre dans les délais les plus brefs, de manière très formelle » .

La souffrance au travail est l’un des points centraux pointés du doigt par l’intersyndicale. Un sujet sur lequel la secrétaire générale du syndical Otahi Lucie Tiffenat attend des réponses. « À nous de voir si les solutions qui vont nous être proposées vont permettre effectivement d’éradiquer complètement ces problèmes-là au sein de la société, souffle-t-elle. Il ne suffit pas de prendre un psychologue pour régler un problème, il faut que, là-haut, ils descendent vers le bas pour comprendre un peu ce que vivent les salariés aujourd’hui et pourquoi cette souffrance au travail. On attend les réponses et surtout les moyens qui vont être mis en œuvre » .

– PUBLICITE –

Selon la CSTP-FO et son secrétaire général Patrick Galenon, les raisons de ce mal-être seraient dues à une mobilisation excessive des salariés et une demande de polyvalence trop marquée. « On a parlé beaucoup de formation. Lorsqu’il y a une décision de changement d’activité, de travail, il faut former un peu la personne, estime-t-il. Nous avons fait appel au Haut-commissaire et au Président du pays pour dire de faire un peu attention à cette problématique, qui est des plus urgentes et des plus importantes » .

La direction d’ADT doit désormais présenter formellement des propositions aux requêtes des syndicats.