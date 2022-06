Le procureur avait requis six mois de prison et 700 000 Fcfp d’amende contre le grutier, 3 millions de Fcfp contre les sociétés d’aconages, et une amende de 500 000 Fcfp contre l’ancien directeur de Sat Nui.

Le verdict est tombé ce mardi matin. Dix ans après le drame, le grutier accusé d’homicide involontaire a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Quant à Cowan et Sat Nui, les deux sociétés d’aconages impliquées dans cette affaire, elles ont été relaxées.