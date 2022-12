Une enquête préalable pour les épreuves de surf des JO 2024

Le 12 décembre, une enquête « dé commodo et in commodo » sera menée auprès des habitants de Taiarapu Ouest dans l’optique des épreuves de surf des Jeux Olympiques de 2024. Une étude d’impact a été publiée cette semaine et présente les différents travaux et aménagements nécessaires à l’accueille des épreuves de surf des JO.