Un match de football surveillants – détenus à Nuutania

La pluie n’a pas entamé leur enthousiasme : les finalistes du tournoi de football organisé dans la cour du centre pénitentiaire ont affronté le personnel de l’établissement. Un retour à des loisirs apprécié après des mois de suspension. “C’est une première pour nous, que le personnel joue. On va essayer de faire d’autres activités en collaboration avec le personnel. (…) Il y a deux semaines et demi déjà, on a fait une sortie avec 6 détenus -4 hommes et 2 femmes- sur la Tamanu. La sortie s’est super bien passée. Et là, on termine avec le tournoi de foot” déclare Paul Horoi, responsable du service des sports de Nuutania. “En détention, on a besoin d’avoir des compétitions ou des événements sportifs qui sortent de l’ordinaire. L’objectif de ce genre de tournoi et de rencontre, c’est de montrer à tout le monde qu’on a beau avoir une fonction de surveillant ou de personnel pénitentiaire, on en est pas moins acteur dans d’autres disciplines, notamment le foot” ajoute Damien Pellen, directeur de Nuutania.

Modestement équipés, mais galvanisés par les supporters, aux fenêtres des cellules ou sous le porche qui jouxte le terrain, les joueurs déclenchent une pluie de buts : 7 contre 6, en faveur de l’équipe B2. “C’est un beau match, il y a eu des buts. Le principal, c’est qu’ils aient pris du plaisir, tout comme nous” indique Raimana Li Fung Kuee, surveillant et footballeur.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Comme n’importe quel tournoi sportif, celui-ci s’est achevé par une remise de prix : des baskets neuves. Un cadeau que certains pourront étrenner lors des randonnées actuellement organisées par le service des sports.