Surf : Aelan Vaast s’impose lors de la Coupe de l’Océan indien

Une quarantaine de compétiteurs de moins de 21 ans originaires d’Afrique du Sud, Inde, Maurice, Sénégal, Tahiti, Nouvelle-Aquitaine et La Réunion, participent à cet événement qui se déroule jusqu’au 24 novembre à La Réunion.

Chez les dames, représentant la Nouvelle-Aquitaine, Aelan Vaast a survolé la compétition. La surfeuse du fenua a obtenu les meilleurs totaux durant les deux journées. En finale, elle n’a laissé aucune chance à ses adversaires, les Sud-Africaines Anastasia Venter et Zoe Steyn. « Je suis vraiment contente d’avoir gagné cette compétition, a réagi Aelan, interrogée par la Fédération française de surf. C’était un peu compliqué en finale car les vagues étaient rares. Mais c’est une super expérience d’être ici, c’est unique de pouvoir venir à La Réunion. Surfer des vagues de récif avec de l’eau claire. Au-delà de la compétition c’est un événement culturel, de partage et d’échanges, et c’est vraiment génial !«

Une autre polynésienne, Kahili Simon, s’est illustrée. La jeune surfeuse avait écarté la Basque Sarah Leiceaga en demis. Elle prend la quatrième place.

RÉSULTATS DES FINALES

Coupe de l’Océan Indien



Messieurs

1 – Daniel Emslie (Afrique du Sud)

2 – Anbarasu Kishore (Inde)

3 – Dhanasekaran Srikanth (Inde)

4 – Eliott Royer (La Réunion)



Dames

1 – Aelan Vaast (Nouvelle-Aquitaine)

2 – Anastasia Venter (Afrique du Sud)

3 – Zoe Steyn (Afrique du Sud)

4 – Kahili Simon (Tahiti)



Résultats complets

Coupe Océan Indien

https://bit.ly/4fOKtgR

Coupe Francophonie

https://bit.ly/4eB7JOr