Super Aito 2022 : 56 km de bataille à la rame samedi 23 juillet

Pour la première fois de la compétition, les kayak et OC1, des V1 avec dérive, seront de la partie. La météo annonce des conditions difficiles pour cette descente.

Lire aussi > Super Aito 2022 : restrictions et interdictions de la navigation et la circulation maritime

“Il y aura du fight, peu importe la houle, parce que les ténors ont confirmé leur participation. On veut bien comprendre que la distance peut être un frein pour certains, et on respecte leur décision. C’est la première fois qu’on va avoir une distance aussi longue” indique Charley Maitere, organisateur de la course.

Qui succèdera à Taaroa Dubois et sera sacré Super Aito 2022 ? Réponse ce samedi 22 juillet, sur TNTV, où la course sera retransmise en direct TV et web, à partir de 9 heures 50.