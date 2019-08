Super Aito : Taaroa Dubois “attristé et déçu” de l’ampleur de la polémique

Depuis mercredi, nombreux sont ceux à réagir suite à l’annonce du comité organisateur du Super Aito 2019. En effet, il a été décidé d’appliquer à Steeve Teihotaata une pénalité de 15 minutes pour avoir effectué un départ de course hors zone officielle. Ce dernier a donc été déclassé, et le titre de Super Aito 2019 est revenu à Taaroa Dubois, qui avait par ailleurs déjà remporté la course en 2009.

Si Steeve Teihotaataa nous a confié être “écœuré” de la décision qui a été prise et ne pas l’“accepter”, Taara Dubois s’est quant à lui exprimé via un post Facebook où il explique être “vraiment attristé et déçu de l’ampleur que prend cette polémique” :