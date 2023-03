Punaauia : Jean-Marc Rimaud a dominé le triathlon format S

750m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied : c’est le format de compétition S des jeux du Pacifique qui se tiendront aux îles Salomon en novembre prochain. Pour faire partie de la sélection tahitienne composée de 3 femmes et 3 hommes, les compétiteurs doivent effectuer 4 triathlons. Les meilleurs temps cumulés seront retenus.

Pour Rémy Segard, directeur technique de la fédération tahitienne de triathlon, le niveau des compétitieurs “est de plus en plus rassurant. Ils ont encore quelques mois pour se préparer pour l’échéance principale qui est les Jeux du Pacifique. On espère être vraiment aux avant postes aux Jeux. On cherche la plus haute marche du podium, on ne va pas se le cacher, contre la Nouvelle-Calédonie”.

Les 80 compétiteurs engagés dans le triathlon S se sont lancés dans deux boucles de natation de 750m. Jean-Marc Rimaud est sorti premier de l’eau.

La pluie s’est invitée lors de l’épreuve de vélo longue de 20 km, un parcours en 4 boucles entre le rond-point Vairai et celui de la mairie de Punaauia. Jean-Marc a conservé sa première place. Il a enchaîné sur la course à pied, 5 km dans le parc Vairai. Damien Troquenet qui a mal démarré en natation, a réussi à revenir à la seconde place. Teva Poulain a pris la 3e place.

Et le podium n’a pas changé : Jean-Marc Rimaud l’a emporté sans conteste, en 59 mn 20 secondes 57. Damien Troquenet est arrive 45 secondes plus tard et Teva Poulain juste derrière.

“Je me suis retrouvé tout seul à la sortie de l’eau. Il fallait mettre les mains en bas du guidon, appuyer le plus fort possible et résister au retour des mecs derrière qui se relayaient un peu, raconte le vainqueur. C’est chose faite. À pied, j’ai eu une blessure à la course ATN le 27 novembre. Là je reviens seulement. J’ai couru 11km en 3 mois. C’est une reprise mais une reprise victorieuse. Ça fait plaisir.”

Damien quant à lui, se dit “satisfait parce que la semaine dernière, j’étais sur le marathon de Moorea. j’avais un peu délaissé le vélo et la natation. Jean-Marc c’est un gros client en natation. Là où je peux revenir c’est en course à pied, ce que j’ai fait mais bon pas assez. je crois qu’il finit 45 secondes devant.”

Chez les dames, Elodie Touffet, a été la plus forte du duathlon.

Le triathlon XS a vu la victoire par exæquo de Kohai Schmit et Toanui Tanetoa chez les hommes, et celle d’Angèle Richardchez les femmes.

Prochain rendez-vous : le triathlon de Tautira.