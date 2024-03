Louis Provost reconduit à la tête du COPF

« Ce qui est bien, c’est qu’il y a des nouveaux membres qui sont rentrés au CA, et je suis sûr qu’ils vont faire avancer les choses dans le sport polynésien » indique Faaana Taputu, président de la fédération tahitienne de basket-ball, qui était le seul candidat à s’être présenté contre le président sortant. Faana est ainsi satisfait de la composition du nouveau conseil d’administration (CA) du comité olympique polynésien (COPF).

Il y a plusieurs nouveaux venus qui arrivent avec de nouvelles idées, même si la première inquiétude de certains présidents de fédération est de remotiver les Polynésiens à s’inscrire dans les clubs et associations sportives. « Il faut savoir que les fédérations et les associations souffrent vraiment, parce qu’on est des bénévoles. Et à un moment donné, les bénévoles ne sont plus là » déplore Roland Barff, président de la fédération tahitienne de kayak.

Un peu plus tôt dans la journée, il planait une incertitude sur les 13 personnes qui allaient être élues par les fédérations sportives. Tous les électeurs formulaient le souhait qu’il ressorte de ce scrutin une « dream team » menée par le meilleur leader possible. « Nous attendons une tête de liste avec les épaules larges et la tête au-dessus des épaules, peut-être de l’expérience, mais surtout une très bonne équipe, c’est-à-dire des gens qui seront capables de tenir la route pendant 4 ans. Et enfin, de bien préparer les Jeux (du Pacifique, Ndlr) de 2027″ confie Ma Zinguerlet, président de fédération tahitienne de volley-ball.

Le dépouillement avait à peine débuté que certains présidents de fédérations tout juste élus avaient porté leur choix sur celui qui a permis au fenua de briller aux derniers Jeux du Pacifique. « On a vu l’évolution des équipes. Quand il y a quelque chose qui marche bien, je ne vois pas où est le problème et ce qu’il faut changer » admet Atonia Maitia, président de la fédération de tir à l’arc.

Louis Provost est aujourd’hui conforté dans les choix stratégiques qu’il a initiés depuis 2019. Il se réjouit surtout du sang neuf au sein de son équipe : « Cela va créer une nouvelle dynamique. Comme je le dis avec mon sens de l’humour, il y a les vieux crabes qui sont là, mais il y a aussi une jeunesse qui a des idées et qui va nous permettre d’être complémentaires et d’avancer au mieux » déclare le président du COPF.

Le COPF joue la continuité avec un objectif bien précis : dominer les prochains Jeux du Pacifique à domicile.