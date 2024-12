Les para-athlètes invités à tenter leur chance pour les Jeux du Pacifique 2027

Débutants ou pratiquants réguliers, les sportifs souffrant de handicap sont appelés à se présenter aux sélections de la Fédération Polynésienne des Sports Adaptés et Handisport (FPSAH) qui organise, en partenariat avec la Fédération d’Athlétisme de Polynésie Française (FAPF), des détections en vue des Jeux du Pacifique 2027.

Six disciplines, dont trois de lancer sont ouvertes : lancer de disque, de poids et de javelot; saut en longueur; et course 100m.

Les épreuves se dérouleront aux dates suivantes :

Mercredi 11 décembre (Jeunes) : Stade Pater, 12h-15h30

(Jeunes) : Stade Pater, 12h-15h30 Jeudi 12 décembre (Association adultes) : Stade de la Punaru’u, 8h-12h

(Association adultes) : Stade de la Punaru’u, 8h-12h Vendredi 13 décembre (Pour toute personne indisponible pour cause professionnelle ou autre raison) : Stade Pater, 15h-18h

Inscriptions :



Mercredi et jeudi : par mail à [email protected]

Vendredi : formulaire en ligne via le QR code sur l’affiche (cf.PJ)

Critères d’éligibilité :



Un Guide de Classification FFH est à votre disposition pour vous aider si besoin (QR Code sur l’affice ci-bas)

Contacts : [email protected]

Téléphone : 87.75.15.27 (Jérémie LE FORT – Directeur par interim ) / 87.72.97.62 (Henriette KAMIA – Présidente)