Les anciennes gloires de la Taapuna Master de retour à l’eau

Les conditions n’étaient pas à la hauteur du statut des surfeurs en lice. Les anciennes gloires de la Taapuna Master ont dû composer avec des vagues très limites. Mais pour le comité organisateur, il s’agissait avant tout de rendre hommage à ces champions. « Même avec ces vagues, on s’est dit que le but était de pouvoir se rassembler, se retrouver, explique Lionel Teihotu, président du Taapuna surf club et organisateur de la compétition. En tout cas ça fait plaisir de revoir tous ces Masters que j’ai pu cotoyer avec d’autres depuis 1994″.

« On fait avec ce qu’il y a, souffle Pascal Luciani, triple vainqueur de la Taapuna Master. On surfe à 3 m du récif. Normalement, c’est 3m de vague (rires) ».

Tirer le meilleur de ces petites conditions, la légende Vetea David le démontre lors de sa série. Poto s’offre le meilleur total de la journée avec un score de 15.10. En bodyboard, Terence Maitui, vainqueur en 2019 à Taapuna, s’est fait une petite frayeur au premier tour, mais rien de grave. « Ça ne s’est pas très bien passé pour moi. je suis tombé sur le récif parce qu’il n’y a presque pas d’eau. Sur le récif. Je me suis blessé, mais ça va ».

La semaine prochaine, la Taapuna Master couronnera ses nouveaux champions. Les premières séries seront lancées jeudi.