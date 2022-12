Le padel monte en puissance

Il y a trois mois, des terrains de Padel sont sortis de terre et la discipline connaît un véritable succès. La simplicité des règles du jeu, l’aspect ludique et le peu de contrainte rassemblent de nombreux joueurs. L’AS Phénix compte plus d’une centaine d’adhérents. Le club prévoit de construire bientôt trois nouveaux courts.

La délégation française venue sur Tahiti est composée de quatre joueurs de haut rang avec plusieurs titres internationaux. Tous les jours et jusqu’au nouvel an, les athlètes sont en démonstration à partir de 17 h, pour développer ce sport encore confidentiel au fenua.

Lors de leur initiation, Yohan Potron et Melissa Martin, tous deux en équipe de France, ont su apporter une vision de jeu pointue, un brin d’humour et de précieux conseils. Tous les ingrédients sont réunis pour faire frémir les amateurs de padel et le public.

Mélissa Martin, joueuse de haut Niveau a participé au championnat du monde de Padel et s’est classée 7e. Elle est aussi championne d’Europe et vice-championne de France, son palmarès est impressionnant. Il s’agit pour cette sportive dans l’âme, de former les coachs, de partager son expérience et d’accompagner le club polynésien. Mélissa qualifie ce sport :”comme intense, stratégique et demande beaucoup de variation de rythme (…) C’est également un sport cérébral où il faut trouver les failles de l’adversaire…“

Activité collective par excellence, cette discipline est également idéale pour ceux qui ont besoin de renforcer leurs liens tout en s’amusant.