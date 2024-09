L’AS Dragon s’offre le Trophée des champions

Les joueurs de l’AS Dragon lancent leur saison sur de bonnes bases. Les hommes de Timiona Asen ont pris l’avantage dès la 5e minute grâce à un but de Roonui Tinirauarii. La formation de Titioro a ensuite pu compter sur un Jonathan Torohia des grands soirs pour conserver sa courte avance.

La rencontre s’est emballée dans les dernières minutes. À la 86ᵉ, Haumau Tanetoa a écopé d’un carton rouge. Dans la foulée, les oranges ont profité de leur avantage numérique. Bien servi par Heirauarii Salem, le jeune espoir, Kali Lenoir, égalise pour Pirae.

Le match s’est donc joué aux tirs au but. Une séance qui n’a pas souri aux protégés de Vatea Terai. Thibault Pito a manqué le cadre pour le champion de Ligue 1. De leurs côtés, Tamatoa Tetauira et ses partenaires de Titioro ont réalisé un sans-faute. C’est le premier trophée de la saison pour l’AS Dragon.

« Gagner aux tirs au but, c’est la roulette russe », a réagi au coup de sifflet final le capitaine de Dragon, Tamatoa Tetauira, « c’est comme ça. On a eu la chance de ne pas les rater. J’espère que l’on va continuer comme ça jusqu’à la fin de la saison ».

« On a été cueilli à froid dès la 5ᵉ minute », a pour sa part regretté Vatea Terai, l’entraîneur de l’AS Pirae, « on encaisse le but. Mais mes joueurs ont continué de jouer. Ils ont essayé de poser le ballon et de se procurer des occasions. L’égalisation est venue à la dernière seconde. Après, les tirs au but, c’est la roulette russe. Ce n’est pas passé pour nous aujourd’hui ».

L’AS Dragon et l’élite du football polynésien retrouveront les terrains le week-end prochain pour disputer la première journée de Ligue 1.