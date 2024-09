Jeux du Pacifique : un premier rendez-vous à la Pointe Vénus le 27 octobre

Plus de 4000 athlètes et officiels de 24 pays sont attendus en 2027 au fenua pour les Jeux du Pacifique.

À un peu moins de 3 ans de l’événement, le comité d’organisation veut mobiliser la population et susciter l’engouement. Le COJ organise une journée « Road to Tahiti » le 27 octobre à la Pointe Vénus. Des animations sportives et culturelles sont prévues, mais aussi une cérémonie sur l’eau. Cinq pirogues à voile représentant les 5 archipels et 24 va’a ho’e et kayaks symboliseront les 24 territoires et pays participants ainsi que les 24 disciplines des Jeux.

Cet événement sera le premier d’une série de célébrations avant les Jeux. En mars 2025, la mascotte officielle sera révélée. En septembre, un concours pour la création du témoin des Jeux sera ouvert.