Football : Tefana et Venus vont jouer pour une place en Coupe de France

Ce samedi à partir de 18 heures, l’AS Venus affrontera l’AS Tefana pour le titre et une place pour le 7ème tour de la Coupe de France.

Le match avait été reporté suite aux déplacements de l’équipe U20 à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA et aux Jeux du Pacifique à la fin de la saison 2018/2019. “Jouer la finale en début de la nouvelle saison était la meilleure solution pour tout le monde dans ce cas très particulier”, a expliqué Charles Ariiotima, directeur des compétitions à la FTF.

Du côté de Tefana, suite au départ de plusieurs joueurs, l’entraîneur Xavier Samin annonce que la nouvelle équipe est “un mélange de jeunes et d’anciens”. “Venus part favori, mêmes grands favoris, avec la plupart des joueurs qui font partie de la sélection A. Même si nos adversaires sont les favoris, c’est une finale et il y aura toujours une chance pour nous”, assure-t-il.

Pour l’AS Venus, commencer la saison par une finale n’est pas un problème : “C’est bien de démarrer la saison avec une finale. On est sûr de s’entraîner sérieusement parce qu’il y a un grand match qui nous attends dès le départ”, a déclaré à la Fédération tahitienne de football, Samuel Garcia, entraîneur de l’AS Venus. “C’est vrai que nous avons eu des mouvements, mais c’est le même cas dans les deux clubs et pourtant nous n’avons pas le choix. (… ) Les préparations pour la saison se passent très bien, on a commencé début août. Nous avons réintégré les jeunes qui sont partis avec les U17 pour participer dans le tournoi au Vanuatu, et le groupe est dans un bon état d’esprit”

La finale de la Coupe de Tahiti Nui se déroulera samedi 14 septembre à 18 heures au Stade Pater.

Match d’exhibition

La finale sera précédée par un match d’exhibition entre anciens joueurs de différentes générations. Il est organisé par Michael Wong, ancien joueur de Pirae. “On a partagé notre passion pendant toute notre jeunesse. Je me suis dit pourquoi pas se retrouver sur le terrain à Pater, où nous avons passé notre jeunesse à jouer, et se rappeler des souvenirs et surtout montrer à nos enfants, nos petits enfants qu’on a aussi joué au football”, explique-t-il.

Le coup d’envoi du match d’exhibition est programmé pour 14h45 au stade Pater.