Des swings en nocturne pour les 50 ans du golf de Tahiti

Cela faisait plus de dix ans qu’il n’y en avait pas eu : un tournoi de golf de nuit avait lieu jeudi soir, à l’occasion des 50 ans du golf de Tahiti, à Atimaono.

Pour l’occasion, les pratiquants étaient équipés de bracelets fluorescents et de lampes frontales pour pouvoir évoluer sur le parcours dans la pénombre. Le principe : terminer le parcours de 9 trous en frappant le moins de coups possibles. “La compétition de nuit se joue à deux, et chacun son tour on tape sa balle jusqu’au trou. (…) On a 108 joueurs ce soir. On en a mis 36 du 1 au 9, avec 4 joueurs par départ, 36 du 10 au 18, et 36 au compact c’est-à-dire où on doit jouer à pied” explique Guy Gibson, ancien commissaire de parcours.

“C’est important de redonner un peu du peps au golf, parce que depuis quelque temps, le nombre de licenciés dimunaient. Donc il était temps de redynamiser un peu le gof” ajoute Hermann Meuel, directeur du golf de Tahiti, à Atimaono.

Pendant la partie, difficile de trouver ses repères dans le noir. Les sensations sont nouvelles pour tout le monde, alors chacun s’adapte à sa manière. Rarau Taerea-Pani, multi-championne de Polynésie, est venue joue avec son père : “C’est la première fois qu’on joue de nuit, on est là pour s’amuser. C’est très compliqué de viser. Tous les sens sont décuplés”. Evrard Chaussoy est quant à lui venu de Raiatea spécialement pour l’occasion : “Je représente un peu mon papa qui a été très actif à Atimaono. (…) Cela change de jouer dans le noir, cela met un peu en difficulté, on perd nos repères… Mais c’est intéressant”.

Une nouvelle configuration de jeu a été mise en place pour redynamiser la discipline au fenua. L’événement se termine demain soir. Ce vendredi, les joueurs s’affrontaient dans un concours de Putting. Samedi, ils s’initieront à une compétition qui mêle le golf et l’aviron, une autre nouveauté à l’occasion du jubilé.

