Hui pōpō : une compétition de golf en tenue traditionnelle

C’est le Heiva jusque sur les terrains de golf. L’Egat (Etablissement de Gestion et d’Aménagement de Teva) organise la compétition Hui pōpō. Ce dimanche, les golfeurs du fenua ont rendez-vous pour une journée un peu spéciale…

« Exceptionnellement dans l’année, cette compétition se fait en tenue traditionnelle ou en tenue locale. Le 16 juillet, les compétiteurs seront soit en pareu ou tenue locale », explique dans une vidéo, Guy Gibson membre du bureau Club golf Atimaono. « Ce sera le seul jour où on autorisera à jouer pieds nus sur le terrain et sans polo. Dans l’esprit du Heiva, on a plusieurs joueurs qui nous ont réclamé ça. Pourquoi pas notre heiva à nous ? »

Les participants joueront en Scramble, une formule que se joue par équipe de deux. La deuxième personne « pourra être un débutant », précise Guy Gibson. Les spectateurs sont également les bienvenus, dans un esprit de convivialité.